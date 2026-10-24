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Малолетнего мальчика нашли возле жилого дома в Зеленограде

Общество

В Зеленограде вечером рядом с одним из жилых домов обнаружили малолетнего ребенка. Сейчас ищут его родителей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Мальчика осмотрели медики и передали в специализированное учреждение.

Прокуратура контролирует выяснение всех деталей, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.

Ранее иномарка сбила мальчика на переходе в Хабаровске.

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