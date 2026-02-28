Стало известно, какую цель преследовал Израиль при ударе по Ирану

Целью Израиля при ударе по Ирану было высшее руководство страны

Израильское нападение на Иран преследовало цель уничтожения всего высшего руководства государства, включая верховного правителя. Как сообщил представитель Израиля, военная операция рассчитана на четверо суток, и ее результатом станет кардинальное изменение облика Тегерана, об этом сообщает SHOT .

Предполагается, что интенсивность ударов значительно превысит показатели прошлогодней летней атаки. Цели ударов включают иранское Министерство разведки, Министерство обороны, комплекс Верховного лидера Али Хаменеи, а также объекты Организации по атомной энергии Ирана в столице.

Американские СМИ сообщают о десятках самолетов США, поднявшихся с аэродромов на Ближнем Востоке для участия в атаках на иранскую территорию. В операции также задействована авианосная группа. Иранские власти заявляют о подготовке мощного ответного удара.

Пролет крылатых ракет в направлении Ирана был зафиксирован на территории Ирака, воздушное пространство которого в настоящее время закрыто.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Затем Иерусалим закрыл свое небо для гражданской авиации, а торги на Тегеранской фондовой бирже приостановились.

