Израиль закрыл небо для гражданской авиации

Власти Израиля ввели запрет на использование воздушного пространства страны для пассажирской авиации. Граждан призывают воздержаться от посещения аэропортов до дальнейших указаний, об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на The Times of Israel и на национальное министерство транспорта.

«Как только ситуация с безопасностью позволит, воздушное пространство будет вновь открыто, полеты в Израиль и из Израиля возобновятся. Объявление об этом будет сделано за 24 часа до возобновления рейсов», — говорится в заявлении.

В официальном обращении ведомство просит население не направляться в аэропорты до особого распоряжения. Тем израильтянам, которые находятся за пределами страны, рекомендуется отслеживать новости в средствах массовой информации и уточнять у своих перевозчиков график полетов на момент возобновления авиасообщения.

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что израильским гражданам за границей следует руководствоваться инструкциями и предписаниями Совета национальной безопасности.

Ранее в субботу министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о нанесении превентивного удара по объектам на территории Ирана. По его словам, на всей территории Израиля введен режим чрезвычайного положения. По стране объявлена воздушная тревога.

