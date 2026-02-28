сегодня в 10:59

Торги на Тегеранской фондовой бирже поставили на паузу из-за нападения Израиля

Торги на Тегеранской фондовой бирже поставили на паузу утром 28 февраля. Это произошло на фоне взрывов в столице Тегерана, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

Операции на бирже были остановлены в 09:45 по местному времени.

Работа была поставлена на паузу из-за появления информации о ряде взрывов в Тегеране.

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану. В Тегеране прозвучал ряд взрывов. Известно, что Израиль ударил, как минимум, по резиденции президента, штабу разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и аэропорту в столице Ирана.

