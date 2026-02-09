Стал известен «заработок» исполнителя покушения на генерала ГРУ Алексеева
Фото - © Медиасток.рф
Украинские спецслужбы платили исполнителю покушения на генерала ГРУ Минобороны РФ Владимира Алексеева Любомиру Корбе по 2 тыс. долларов ежемесячно, сообщает ТАСС.
Как рассказали в ФСБ, Корба после покушения на генерала вылетел в Дубай, откуда должен был лететь в Румынию, а затем отправиться в Киев.
Заказ на убийство российского генерала исполнителю поступил в декабре прошлого года. Пообещали заплатить 30 тыс. долларов.
Второй участник покушения на генерала Алексеева Виктор Васин раскаялся в содеянном.
6 февраля злоумышленник минимум 3 раза выстрелил из пистолета в Алексеева в многоэтажке на Волоколамском шоссе в Москве и покинул место происшествия. Силовики задержали в столичном регионе Виктора Васина. Любомира Корбу, который после происшествия уехал в ОАЭ, при сотрудничестве правоохранителей двух государств задержали и экстрадировали в Россию. Третью фигурантку, Зинаиду С., поймать не удалось — она уехала на Украину.
