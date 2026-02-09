Стал известен «заработок» исполнителя покушения на генерала ГРУ Алексеева

Исполнителю покушения на генерала ГРУ платили по 2 тыс долларов в месяц

Как рассказали в ФСБ, Корба после покушения на генерала вылетел в Дубай, откуда должен был лететь в Румынию, а затем отправиться в Киев.

Заказ на убийство российского генерала исполнителю поступил в декабре прошлого года. Пообещали заплатить 30 тыс. долларов.

Второй участник покушения на генерала Алексеева Виктор Васин раскаялся в содеянном.

6 февраля злоумышленник минимум 3 раза выстрелил из пистолета в Алексеева в многоэтажке на Волоколамском шоссе в Москве и покинул место происшествия. Силовики задержали в столичном регионе Виктора Васина. Любомира Корбу, который после происшествия уехал в ОАЭ, при сотрудничестве правоохранителей двух государств задержали и экстрадировали в Россию. Третью фигурантку, Зинаиду С., поймать не удалось — она уехала на Украину.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.