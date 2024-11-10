Средства ПВО отражают массовую атаку беспилотников ВСУ на Москву

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Еще 5 украинских беспилотников ликвидировали в Подмосковье

Еще пять беспилотных летательных аппаратов украинских сил обнаружили и уничтожили в Домодедове и Раменском городском округе Московской области, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Ранее столичный градоначальник заявил, что в Раменском городском округе сбили четыре беспилотника ВСУ, летевших в сторону Москвы. Позднее Собянин сообщил о еще 8 ликвидированных БПЛА на территории Подмосковья. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как пишет Mash, украинские силы предприняли попытку атаковать российскую столицу с помощью беспилотников «Лютый» с дальностью полета около 1000 км.