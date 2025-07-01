«Эфко» станет крупнейшим производителем бутилированного масла в России

Сумма приобретения оценивается в 16-20 млрд рублей, что сделает «Эфко» безусловным лидером рынка бутилированного растительного масла с долей 27%. Вместе с активами компания получит права на легендарные бренды «Олейна» и Ideal, а также планирует расширить мощности воронежского завода на 500 тонн переработки подсолнечника в сутки.

Продавец — Exoil Group — объясняет сделку стратегическим решением сфокусироваться на экспортных операциях. Однако отрасль переживает не лучшие времена: отрицательная рентабельность переработки (-11% в апреле), падение производства на 17% за пять месяцев и сокращение физических объемов продаж на внутреннем рынке на 5% создают серьезные вызовы для нового собственника.

Эксперты отмечают, что «Эфко» делает ставку на долгосрочную перспективу, укрепляя позиции в момент, когда многие конкуренты уходят с розничного рынка. Однако для возврата к прибыльности компании потребуется глубокая оптимизация издержек и возможно — пересмотр ценовой политики в условиях сохраняющегося давления стоимости сырья и экспортных пошлин.