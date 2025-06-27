4,5 тыс человек посетили федеральный этап ярмарки трудоустройства в Подмосковье

В Подмосковье завершился федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», который проходил на территории региона с 25 по 27 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Мероприятия федерального этапа прошли в Химках, Ногинске и и Подольске, а также в онлайн-формате. Всего было представлено более 3,5 тыс. вакансий от 130 работодателей региона. Участниками федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства 4,5 тыс. человек», — рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Программа ярмарок включала не только встречи работодателей и соискателей, но также мастер-классы, тренинги, круглые столы. Так, в Химках известный блогер Константин Нечаев поделился со всеми желающими секретами успеха и предупредил, что быть блогером — гораздо труднее, чем кажется, а главное — такая работа почти не оставляет свободного времени.

В Ногинске прошел Фестиваль профессий и КВИЗ «Ученье свет!» среди студентов образовательных учреждений. В интеллектуальном соревновании победила команда Ногинского колледжа.

В Подольске состоялся круглый стол с крупными работодателями региона, посвященный вопросам привлечения и подготовки квалифицированных кадров на предприятия Московской области. Также посетителей ярмарок могли пройти мотивационный тренинг Дениса Бучкина «Кто я в мире профессий» и узнать о перспективах IT-рынка на лекции Юлии Комаровой «ChatGPT, нейросети и заработок на технологиях будущего».

В рамках всероссийской ярмарки трудоустройства состоялось торжественное подписание соглашений о взаимодействии между Кадровым центром Подмосковья, МООО «Российские студенческие отряды», РДДМ «Движение первых», а также МОРО «Опора России».

«Эти соглашения направлены на обеспечение кадровой потребности предприятий нашего региона. Они позволяют применять индивидуальный подход к подбору кадров для работодателей Московской области. Взаимодействие с молодежными организациями направлено на подбор работы в летний период и на профориентацию подростков. Наша задача — добиться, чтобы молодые люди делали правильный выбор профессии, получали диплом и вливались в экономику региона», — пояснила директор Кадрового центра Подмосковья Ольга Пугачева.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.