Новая техника появилась на базе межрайонного Щелковского водоканала

Межрайонный Щелковский водоканал закупил новую техническую единицу — современный прицеп ПСТ-6, специально разработанный для оперативного сбора и транспортировки мусора с очистных сооружений. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Ежедневно на решетках очистных сооружений скапливается большое количество отходов — ветки, листья, бытовые отходы.

Новая машина предназначена для их удаления. Она уже начала свою работу на Щелковских Межрайонных очистных сооружениях.

Основные преимущества ПСТ-6:

вместимость прицепа составляет 6 куб. м мусора за один рейс;

оперативная доставка отходов с очистных сооружений непосредственно на пункты утилизации;

сокращение временных затрат и повышение эффективности процесса уборки.

Новая техника позволит обеспечить бесперебойную работу очистных сооружений, снизить нагрузку на оборудование и повысить качество водоотведения для жителей Королева, Пушкино, Фрязино и Щелково, которые находятся в зоне обслуживания очистных.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.