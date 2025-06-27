Кабинет травматологии в поликлинике Коломны отремонтируют за счет субсидии

В кабинете травматологии в коломенской поликлинике № 3 в этом году пройдет текущий ремонт. Работы будут выполнены за счет субсидии, которая предоставляется государственным учреждениям на содержание имущества в надлежащем состоянии, сообщает пресс-служба администрации округа.

О запланированном ремонте рассказал главный врач Коломенской больницы Николай Макаров во время встречи с пациентами, которые получают медицинскую помощь в поликлинике № 3.

В коломенской поликлинике № 3 ведут прием участковые врачи-терапевты, а также узкие специалисты — невролог, офтальмолог, хирург, травматолог-ортопед, гериатр. Основной вопрос, который стоит сегодня в этом подразделении, — это организация приема травматолога.

«Травматолог — врач, визит к которому не всегда можно спланировать заранее. Травмы нас подстерегают неожиданно, поэтому врачи этой специальности ведут и плановый прием пациентов, и принимают пациентов по неотложным состояниям. Кадровой службе дано поручение привлечь на работу новых специалистов, чтобы сделать прием этого врача более доступным», — сказал главный врач Коломенской больницы Николай Макаров.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.