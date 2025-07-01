Egypt Air отправила пассажиров из Москвы в Хургаду после ремонта борта
Рейс Egypt Air Москва–Хургада вылетел после суточной задержки
Задержанный рейс египетской авиакомпании Egypt Air вылетел из Москвы в Хургаду после задержки на сутки, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Первоначально самолет с 242 пассажирами на борту должен был вылететь 29 июня в 01:15, однако вылет был перенесен из-за необходимости устранения технической неисправности и соблюдения норм отдыха для экипажа.
В течение периода задержки авиакомпания при поддержке Минтранса и Росавиации обеспечила пассажирам все положенные по правилам услуги, включая питание и размещение в гостинице. Туроператор FUN&SUN также участвовал в организации помощи задержанным туристам.
Авиакомпания подчеркивает, что подобные задержки обусловлены исключительно строгим соблюдением требований авиационной безопасности.