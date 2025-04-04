Спасатели МЧС РФ больше часа откачивали пострадавшего при землетрясении в Мьянме

Сотрудники МЧС России, которые развернули спасательную операцию в Мьянме после землетрясения, больше часа боролись за жизнь пострадавшего от подземных толчков в Мандалае, сообщает пресс-служба ведомства.

Пациента доставили в аэромобильный госпиталь МЧС. К этому моменту мужчина уже находился без сознания, пульса и дыхания у него не было.

Российским медикам пришлось провести расширенную сердечно-легочную реанимацию. Благодаря их действиям сердце пациента вновь забилось. Пострадавшего перевели на аппарат ИВЛ, после чего перевезли в больницу.

Спасатели МЧС РФ прибыли в Мьянму после того, как в стране произошло мощное землетрясение, унесшее жизни 1,7 тыс. человек. Российские специалисты приступили к ликвидации последствий масштабного бедствия.

В том числе спасатели чрезвычайного ведомства помогают людям в Мандалае. Там работают больше 120 специалистов.