1,7 тыс человек погибли при землетрясении в Мьянме
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Согласно данным властей Мьянмы, в результате мощных землетрясений на территории государства погибли 1,7 тыс. человек, сообщает Baza.
При этом количество жертв может вырасти, так как около 3,4 тыс. людей получили ранения, 300 человек числятся пропавшими без вести.
В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы, однако они затронули не все районы.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. На следующий день произошло еще одно — магнитудой 5,1. В стране введен режим чрезвычайного положения. Несколько стран, включая РФ, КНР, Тайвань, Индию, а также Ассоциация государств Юго-Восточной Азии выразили готовность оказать поддержку пострадавшему региону.
Ранее спасатели МЧС России приступили к работе по ликвидации последствий землетрясения в Мьянме.