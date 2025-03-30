1,7 тыс человек погибли при землетрясении в Мьянме

Согласно данным властей Мьянмы, в результате мощных землетрясений на территории государства погибли 1,7 тыс. человек, сообщает Baza .

При этом количество жертв может вырасти, так как около 3,4 тыс. людей получили ранения, 300 человек числятся пропавшими без вести.

В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы, однако они затронули не все районы.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. На следующий день произошло еще одно — магнитудой 5,1. В стране введен режим чрезвычайного положения. Несколько стран, включая РФ, КНР, Тайвань, Индию, а также Ассоциация государств Юго-Восточной Азии выразили готовность оказать поддержку пострадавшему региону.

Ранее спасатели МЧС России приступили к работе по ликвидации последствий землетрясения в Мьянме.