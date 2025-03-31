Российские спасатели развернули операцию в Мандалае после землетрясения

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Специалисты МЧС отправились в наиболее пострадавший район Мьянмы

Специалисты МЧС России отправились в наиболее пострадавший от землетрясений район Мьянмы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Основная группировка спасателей МЧС России, включающая более 120 специалистов из отрядов «Центроспас» и «Лидер», направляется в Мандалай для ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Передовой отряд из 30 человек уже приступил к работе на месте.

Как сообщил руководитель сводного отряда Сергей Воронцов, специалисты провели рекогносцировку, определили объем предстоящих работ и выбрали место для базового лагеря.

Особое внимание уделяется самым сложным участкам, где требуется немедленное вмешательство. В составе группы работают кинологи и операторы беспилотных авиационных систем.

Ранее спасатели в Мандалае вытащили из-под завалов женщину.