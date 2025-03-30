В Мандалае российские спасатели обнаружили живую пострадавшую под руинами
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В Мандалае российские и китайские спасатели извлекли из-под завалов женщину, которая провела под обломками разрушенных зданий после землетрясения в Мьянме более 48 часов, сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.
Пострадавшую обнаружили служебные собаки кинологического расчета ведомства.
Восьмичасовая операция по спасению проходила в экстремальных условиях — при недостатке освещения, угрозе обрушения конструкций и продолжающихся афтершоках.
«Наши специалисты будут продолжать поисково-спасательные работы круглосуточно», — подчеркнули в МЧС.
Сейчас спасатели расчищают завалы в наиболее пострадавших районах города, где могут находиться другие выжившие.
В Мьянме произошло два землетрясения. Число жертв природного катаклизма уже превысило 1600 человек.