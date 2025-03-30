В Мандалае российские спасатели обнаружили живую пострадавшую под руинами

Российские спасатели спасли женщину после двух суток под завалами

В Мандалае российские и китайские спасатели извлекли из-под завалов женщину, которая провела под обломками разрушенных зданий после землетрясения в Мьянме более 48 часов, сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.

Пострадавшую обнаружили служебные собаки кинологического расчета ведомства.

Восьмичасовая операция по спасению проходила в экстремальных условиях — при недостатке освещения, угрозе обрушения конструкций и продолжающихся афтершоках.

«Наши специалисты будут продолжать поисково-спасательные работы круглосуточно», — подчеркнули в МЧС.

Сейчас спасатели расчищают завалы в наиболее пострадавших районах города, где могут находиться другие выжившие.

В Мьянме произошло два землетрясения. Число жертв природного катаклизма уже превысило 1600 человек.