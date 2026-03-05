Соседка назвала семью убитой на Урале медсестры неблагополучной

4 марта в Свердловской области произошло убийство медсестры непосредственно на рабочем месте. Подозреваемым в убийстве оказался экс-муж погибшей. По словам соседей, семья жертвы преступления была неблагополучной: мужчина злоупотреблял наркотиками, сообщает «Вечерняя Москва» .

По данным следствия, мужчина во время допроса объяснил свой поступок тем, что был недоволен желанием супруги расторгнуть брак. После трагедии осиротели шестеро несовершеннолетних.

Люди, знавшие семью, рассказывают о крайне тяжелой обстановке в доме погибшей. Одна из живущих по соседству женщин поделилась, что глава семейства страдал тяжелой наркотической зависимостью и имел криминальное прошлое. Она также отметила, что забота обо всех младших детях, которых тогда было четверо, лежала на старшей девочке. При этом старшая дочь приходилась погибшей Виктории падчерицей — это ребенок мужа от предыдущих отношений.

Соседка также упомянула о другой семейной трагедии: ранее у супругов погиб еще один ребенок — мальчик в семилетнем возрасте выпал из окна и скончался.

Ранее Сергей дважды привлекался к уголовной ответственности — в 2016 году за нанесение легких телесных повреждений и в 2023 году за нарушение правил дорожного движения. Оба раза суд назначил ему условный срок. Создание собственной семьи не изменило его асоциальное поведение. Дома у него периодически случались приступы гнева.

