Соседка назвала семью убитой на Урале медсестры неблагополучной
4 марта в Свердловской области произошло убийство медсестры непосредственно на рабочем месте. Подозреваемым в убийстве оказался экс-муж погибшей. По словам соседей, семья жертвы преступления была неблагополучной: мужчина злоупотреблял наркотиками, сообщает «Вечерняя Москва».
По данным следствия, мужчина во время допроса объяснил свой поступок тем, что был недоволен желанием супруги расторгнуть брак. После трагедии осиротели шестеро несовершеннолетних.
Люди, знавшие семью, рассказывают о крайне тяжелой обстановке в доме погибшей. Одна из живущих по соседству женщин поделилась, что глава семейства страдал тяжелой наркотической зависимостью и имел криминальное прошлое. Она также отметила, что забота обо всех младших детях, которых тогда было четверо, лежала на старшей девочке. При этом старшая дочь приходилась погибшей Виктории падчерицей — это ребенок мужа от предыдущих отношений.
Соседка также упомянула о другой семейной трагедии: ранее у супругов погиб еще один ребенок — мальчик в семилетнем возрасте выпал из окна и скончался.
Ранее Сергей дважды привлекался к уголовной ответственности — в 2016 году за нанесение легких телесных повреждений и в 2023 году за нарушение правил дорожного движения. Оба раза суд назначил ему условный срок. Создание собственной семьи не изменило его асоциальное поведение. Дома у него периодически случались приступы гнева.
