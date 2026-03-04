Обиделся из-за расставания: почему мужчина убил медсестру в поликлинике на Урале

сегодня в 18:40

Экс-супруг, зарезавший жену-медсестру рядом с Асбестом в Свердловской области, объяснил мотив своих действий. Он испытывал чувство обиды из-за расставания, сообщает РЕН ТВ .

У пары было шесть детей. Их передали сестре убитой. Правоохранители возбудили уголовное дело.

42-летний мужчина неоднократно сидел в колонии. В последний раз был освобожден в 2008 году.

Убийство произошло 4 марта. Мужчина зашел в медучреждение в поселке Рефтинский и зарезал 38-летнюю экс-супругу. Она погибла сразу. Женщина работала медсестрой.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.