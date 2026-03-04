Обиделся из-за расставания: почему мужчина убил медсестру в поликлинике на Урале
Мотивом убийства медсестры на Урале стала обида из-за расставания
Фото - © Медиасток.рф
Экс-супруг, зарезавший жену-медсестру рядом с Асбестом в Свердловской области, объяснил мотив своих действий. Он испытывал чувство обиды из-за расставания, сообщает РЕН ТВ.
У пары было шесть детей. Их передали сестре убитой. Правоохранители возбудили уголовное дело.
42-летний мужчина неоднократно сидел в колонии. В последний раз был освобожден в 2008 году.
Убийство произошло 4 марта. Мужчина зашел в медучреждение в поселке Рефтинский и зарезал 38-летнюю экс-супругу. Она погибла сразу. Женщина работала медсестрой.
