Неадекват ворвался в поликлинику и убил медсестру на Урале

сегодня в 17:40

Мужчина ворвался в поликлинику на Урале и убил бывшую жену-медсестру

В поселке Рефтинский на Урале произошло убийство в одной из поликлиник. Днем 4 марта в медучреждение ворвался неадекватный мужчина и лишил жизни медсестру Викторию Б., сообщает E1.RU .

Информацию о гибели сотрудницы подтвердил главный врач поликлиники Игорь Брагин. По словам мужчины, у погибшей осталось шестеро детей.

Брагин также выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудницы. По предварительным данным, к преступлению причастен бывший супруг погибшей. Подозреваемый уже задержан правоохранительными органами, по факту случившегося проводится расследование.

Администрация больницы также заявила о готовности оказать полную поддержку семье и близким Виктории Б. в сложившейся ситуации. Где и когда похоронят женщину, не уточняется.

