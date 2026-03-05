«Добрый, но были приступы гнева»: подруга описала мужчину, зарезавшего медсестру

Подруга рассказала о Сергее Б., который зарезал бывшую жену Викторию в Рефтинском в здании поликлиники. Она отметила, что мужчина не маньяк и душегуб, сообщает E1.ru .

Убийство произошло 4 марта. Мужчина зашел в медучреждение в поселке Рефтинский и зарезал 38-летнюю экс-супругу. Она погибла сразу. Женщина работала медсестрой. У пары было шесть детей. Их передали сестре убитой.

«Да, Сергей действительно увлекался наркотиками, но в последнее время он завязал, только пил, старался ради семьи. Мне кажется, что спусковым крючком стало то, что Вика заявила об окончательном разводе», — сказала подруга обвиняемого Наталья.

Она считает, что если мужчина не умер давно от наркотиков, то мог справляться с зависимостью.

По ее словам, у Сергея тяжелая судьба. Умерли его мама и старшая сестра, а старший брат остался глубоким инвалидом. Присмотреть за ним никто не мог, поэтому он в молодости наделал глупостей. Первый и второй раз оказался в тюрьме тоже случайно.

В полиции уточнили, что 41-летнего убийцу судили в 2000 и 2002 годах за кражу, в 2003 году — за угон автомобиля, в 2005 году — за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, в 2016 году — за причинение легкого вреда здоровью, в 2023 году — за нарушение ПДД. Кроме того, дважды он отбывал наказание в колонии.

Ранее у мужчины были жена и дочь, но когда его отправили в колонию, то супруга стала заниматься проституцией, а малышку забрали в детдом. Он отсидел, в тюрьме познакомился по переписке с будущей женой. Вышел и забрал дочь из детдома. Виктория приняла его ребенка, и в семье родилось еще трое детей. В тот момент они жили в комнате в общежитии в Екатеринбурге. Тогда произошел несчастный случай — из окна выпал и погиб старший сын. Родители тяжело переживали случившееся.

«Спустя время они продали комнату в общежитии и переехали в Рефтинский. Вложили маткапитал, купили двушку. В итоге в семье было семь детей — старшая от первого брака Сережи и еще шесть родилось у них совместно. Сергей всегда старался, работал, но сидевшим сложно найти хорошее место», — поделилась подруга.

Она уточнила, что мужчина работал обходчиком путей на железной дороге, получал около 60 тыс. рублей в месяц.

Наталья также добавила, что Сергей — адекватный, добрый и терпеливый человек. Но у него были и приступы гнева.

