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СМИ: второй пилот поднялся на борт самолета FlyDubai с топором

Происшествия
сгенерировано ИИ

Фото - © сгенерировано ИИ

Второй пилот, предположительно, поднялся на борт самолета авиакомпании FlyDubai с топором, сообщает Telegram-канал «Голос Израиля».

В среду утром борт FZ1073 авиакомпании Flydubai неожиданно изменил траекторию полета и некоторое время считался угнанным. Пассажиры рассказали о ножевой драке и крови в кабине пилотов. Злоумышленника скрутили пассажиры и члены экипажа.

Пострадавший командир воздушного судна получил тяжелое ранение. За штурвал сели два пилота, которые находились на борту не при исполнении: один — выходец из РФ, второй — из Украины. Борт успешно посадили в Саудовской Аравии.

Раненый пилот находится на искусственной вентиляции легких, второй задержан правоохранителями. Израильские спецслужбы рассматривают версию, что инцидент на борту самолета мог быть террористическим актом.

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