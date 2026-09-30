Муниципалитеты Кузбасса заготовили лишь 40% материалов от гололеда

Муниципалитеты Кузбасса заготовили только 40% противогололедных материалов для местных дорог. Службы должны подготовиться к зиме до 1 ноября, сообщает Сiбдепо .

На содержание более 6,6 тысячи километров региональных дорог заключили 27 контрактов. Для этих дорог к зиме заготовят более 287 тысяч тонн противогололедных материалов. Часть запасов уже поступила, остальное будут докупать по мере расхода до апреля 2027 года.

За местные дороги отвечают муниципалитеты: они заключили 124 контракта. Техника почти готова, штат водителей и рабочих укомплектован почти на 90%. При этом муниципалитеты заготовили около 80 тысяч тонн противогололедных материалов — 40% от потребности.

Илья Середюк призвал глав муниципалитетов и профильные ведомства лично контролировать сроки подготовки, готовность техники и запасы материалов. Он подчеркнул, что от этого зависят скорость реакции на снегопады и гололед и безопасность жителей.

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