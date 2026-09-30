Новый созыв ЗакСа намерен рассмотреть запрет продажи вейпов в Петербурге
В Петербурге новый созыв ЗакСа планирует вскоре решить вопрос с продажей вейпов, сообщает газета «Петербургский дневник».
Александр Бельский рассказал о планах нового созыва ЗакСа в короткие сроки рассмотреть запрет продажи вейпов.
«Большинство депутатов поддерживают запрет вейпов. Надеюсь, что этот вопрос будет рассматриваться скоро», — рассказал он.
В этом году федеральный центр передал регионам полномочия запрещать продажу вейпов. С марта запрет действует в Пермском крае, с сентября — в Северной Осетии. В Нижегородской области его введут с 1 марта 2027 года.
В Омской области продажу вейпов запретят к 1 марта. Об этом ранее сообщил глава региона Виталий Хоценко.
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