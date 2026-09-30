В Осинниках трамваи не будут ходить по утрам из-за долгов за электроэнергию

В Осинниках трамваи ежедневно не будут ходить с 08:00 до 10:00 из-за долгов перевозчика за электроэнергию, передает Сiбдепо .

Администрация Осинников сообщила об ограничении движения трамваев. Причиной стали долги перевозчика за электроэнергию.

Перерыв в движении приходится на время, когда многие жители едут на работу и учебу.

Власти не уточнили, сколько продлится такой режим. Они попросили жителей отнестись к ситуации с пониманием.

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