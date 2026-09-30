В Кемерове реконструируют набережную с сохранением ее привычного облика

В центре Кемерова реконструируют набережную с сохранением ее привычного облика, сообщает Сiбдепо .

Строители смонтировали полукруглые марши центральной лестницы. Рядом появятся панорамные балконы с видом на Томь.

«Ожидаем установку чугунного ограждения у новой лестницы в его привычном виде, с повторением исторического узора», — рассказал глава города Дмитрий Анисимов.

Сейчас рабочие ставят перила и укрепляют крутой склон габионами — металлическими сетками с камнями, которые удержат грунт. Они также начали финальную отделку: облицовывают ступени мрамором и благоустраивают территорию вокруг.

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