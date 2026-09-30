360.ru выпустит новый сезон сериала «Свой против чужих» 30 сентября

30 сентября выйдет первый эпизод второго сезона документального вертикального сериала «Свой против чужих». Его герой — сотрудник московского СОБР «Столица» с позывным Шахтер, сообщает 360.ru .

Новый сезон состоит из восьми серий. Они будут выходить дважды в неделю на всех социальных площадках телеканала. В каждой серии герой поднимет одну из восьми тем, опираясь на личный опыт службы.

«В центре второго сезона — новый герой с новой должностью и позывным Шахтер. Его истории, воспоминания и служебный путь становятся отдельной линией повествования, через которую раскрывается жизнь бойцов одного из самых закрытых и уважаемых спецподразделений страны», — рассказали создатели.

По их словам, главные темы проекта — патриотизм и служба в спецподразделении как осознанный выбор. Во втором сезоне серии стали длиннее, появились новые заставки и визуальные решения. Съемки заняли несколько месяцев.

Партнерами проекта выступили Главное управление Росгвардии по Москве и специальный отряд быстрого реагирования «Столица». Автор сериала — Мария Михейчик, режиссер — Михаил Понамарев, продюсер — Екатерина Журанкова.

Первый сезон вышел в июле. Он рассказывал о бойце подмосковного специального отряда быстрого реагирования с позывным Смайл и его опыте в зоне специальной военной операции.

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