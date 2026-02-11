Следствие: спецслужбы Украины могут быть причастны к покушению на Алексеева

Следствие считает, что сотрудники украинских спецслужб могут быть причастны к покушению на первого замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Они могли входить в состав группы, которая планировала преступление, сообщает ТАСС .

В суде избирают меру пресечения Виктору Васину, который причастен к покушению на сотрудника Минобороны РФ. Во время заседания следователь предположил, что представители спецслужб Украины могут также входить в группу, планировавшую убийство.

6 февраля злоумышленник минимум 3 раза выстрелил из пистолета в Алексеева в многоэтажке на Волоколамском шоссе в Москве. Генерал находится в стабильном состоянии после покушения.

Силовики задержали в столичном регионе двух участников покушения — Виктора и Павла Васиных. Любомира Корбу, который успел уехать в ОАЭ, при сотрудничестве правоохранителей двух стран задержали и экстрадировали в РФ. Еще одна соучастница покушения Зинаида Серебрицкая скрылась на территории Турции.

Во время следственных действий обнаружили связи Корбы с пособниками и организаторами преступления. Он рассказал про способы подготовки и посягательство на жизнь генерала и признал свою вину.

