Вероятный исполнитель покушения на генерала Алексеева Корба признал свою вину

С исполнителем покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомиром Корбой провели следственные действия. Мужчина признал свою вину, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Во время следственных действий обнаружили связи Корбы с пособниками и организаторами преступления. Он рассказал про способы подготовки и посягательство на жизнь генерала.

Пособник в покушении действовал по террористическому мотиву.

10 февраля сообщалось, что состояние первого замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева стабильное. 6 февраля мужчина не менее трех раз выстрелил в военного в многоэтажке на Волоколамском шоссе в Москве.

