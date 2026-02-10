Состояние раненого генерал-лейтенанта Алексеева остается стабильным

«Изменений в состоянии Алексеева пока нет. Оно остается стабильным», — заявили в медицинских кругах.

6 февраля злоумышленник минимум 3 раза выстрелил из пистолета в Алексеева в многоэтажке на Волоколамском шоссе в Москве. Генерал находится в стабильном состоянии после покушения.

Силовики задержали в столичном регионе двух участников покушения — Виктора и Павла Васиных. Любомира Корбу, который успел уехать в ОАЭ, при сотрудничестве правоохранителей двух стран задержали и экстрадировали в РФ. Еще одна соучастница покушения Зинаида Серебрицкая скрылась на территории Турции.

