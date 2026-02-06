сегодня в 11:40

СК возбудил уголовное дело о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покушения в Москве на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева, сообщает СК РФ.

Как рассказала представитель СК Светлана Петренко, дело расследуется по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия.

По данным ведомства, инцидент произошел 6 февраля в доме на Волоколамском шоссе в Москве. Неизвестный несколько раз выстрелил в Алексеева, после чего скрылся. Пострадавший госпитализирован.

На данный момент проходят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности стрелявшего.

Киллер стрелял в спину генерал-лейтенанту Алексееву. Следователи просматривают записи с камер видеонаблюдения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.