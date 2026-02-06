Киллер стрелял в спину генерал-лейтенанту Алексееву
Преступник несколько раз выстрелили в спину генерал-лейтенанту Минобороны РФ Владимиру Алексееву. После этого киллер скрылся, сообщает Baza.
Инцидент произошел на Волоколамском шоссе в Москве. Алексеев выжил, его госпитализировали. Киллера ищут правоохранители.
На данный момент на месте проводят работу экстренные службы. Следователи и криминалисты просматривают записи с камер видеонаблюдения. Также идет допрос очевидцев.
Владимир Алексеев с 2017 года носит звание Героя России. Он стоял у истоков создания Добровольческого корпуса Минобороны РФ. В войсках его знают как Степаныча.
