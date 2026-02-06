Неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Алексеева

сегодня в 10:42

В Москве произошло нападение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Личность нападавшего неизвестна, сообщает Telegram-канал « 112 ».

По информации СК, инцидент случился на Волоколамском шоссе. Неизвестный выстрелил в генерал-лейтенанта несколько раз, после чего сбежал.

Пострадавший выжил. Его доставили в больницу.

На данный момент на месте проводят работу экстренные службы. Следователи и криминалисты просматривают записи с камер видеонаблюдения. Также идет допрос очевидцев.

