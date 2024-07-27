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сегодня в 14:01

СК: обвиняемый в подрыве внедорожника в Москве частично признал вину

Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля в столице, на допросе частично признал свою вину, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Подрывника обвиняют в покушении на убийство двух лиц и незаконном обороте взрывных устройств.

С ним продолжают проводить следственные действия. Так, была организована проверка показаний Серебрякова на месте. В ходе нее обвиняемый подробно озвучил все обстоятельства совершения преступления.

Отмечается, что подрывник мог работать по заданию украинских спецслужб.

Ранее стало известно, что пострадавший при взрыве военнослужащий ВС РФ находится в тяжелом состоянии.