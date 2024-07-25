Подрывника машины офицера ВС РФ в Москве могли завербовать дистанционно

Подозреваемый в подрыве внедорожника офицера ВС РФ в Москве Евгений Серебряков мог быть завербован дистанционно, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

После подрыва автомобиля в СМИ появилась информация, что преступник сделал это по заданию украинских спецслужб. Сейчас эта версия проверяется правоохранительными органами. Будет установлено, есть ли в этом деле украинский след.

В правоохранительных органах также утверждают, что Серебрякова могли завербовать, когда он находился в России. Выясняется, каким именно способом это могли сделать: дистанционно или нет. Для этого анализируются социальные сети подрывника, а также исследуются его личные данные.

24 июля на севере Москвы произошел подрыв автомобиля российского военнослужащего. В результате пострадали два человека: мужчина и женщина.

Подозреваемый в преступлении Серебряков скрылся в Турции, но его нашли и задержали. Он заочно арестован.