Суд заочно арестовал подозреваемого в подрыве Land Cruiser в Москве

В Москве суд рассмотрел ходатайство об аресте Евгения Серебрякова, подозреваемого в подрыве внедорожника Land Cruiser, сообщает РИА Новости .

Злоумышленнику, в отношении которого уже возбуждено два уголовных дела, грозит срок до 20 лет лишения свободы.

В суде следствие ходатайствовало о заочном аресте фигуранта дела. Судья, рассмотрев предоставленные материалы, удовлетворил ходатайство.

Предварительно установлено, что Евгений Серебряков улетел из Москвы в турецкий Бодрум спустя три часа после того, как в районе Молжаниново подорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. В результате взрыва два человека пострадали: мужчине оторвало ступни, а женщине посекло осколками лицо.

Уже известно, что пострадавшим стал один из офицеров Генштаба ВС РФ.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. Когда именно задержанного Серебрякова доставят в Россию из Турции, пока не уточняется. Уголовные дела в отношении заочно арестованного мужчины переданы в управление по расследованию особо важных дел столичного СК.