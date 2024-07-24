Установлена личность человека, подорвавшего автомобиль офицера ВС РФ в Москве

сегодня в 14:10

«112»: подорвавший машину в Москве действовал по заданию украинских спецслужб

По предварительным данным, преступник подорвал транспортное средство, потому что так ему велели украинские спецслужбы.

После инцидента он сбежал из РФ. По данным источника, мужчина улетел в Турцию.

Ранее в Москве произошел взрыв иномарки Toyota Land Cruiser. Под водительское сидение автомобиля установили взрывчатку, а затем произвели подрыв дистанционно.

Во время взрыва пострадали двое человек, находившихся во внедорожнике. Предварительно, один из них — полковник, руководитель одного из подразделений Генштаба ВС РФ.