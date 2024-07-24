сегодня в 10:17

SHOT: водитель взорванного в Москве внедорожника находится в тяжелом состоянии

Водитель, пострадавший при взрыве внедорожника Land Cruiser в столице, находится в тяжелом состоянии, сообщает SHOT .

Мужчина в реанимации. Его жена тоже получила серьезные травмы. У женщины рваные раны лица, она находится в сознании в больнице.

Двор, где произошел взрыв внедорожника, сейчас оцеплен. На месте работают саперы с собаками.

В автомобиль Land Cruiser, взорвавшийся во дворе в столице, было заложено взрывное устройство. По предварительным данным, случившееся стало покушением на убийство.

Взрыв прозвучал утром 24 июля, когда 50-летний водитель сел во внедорожник, припаркованный у дома на улице Синявинской. Возбуждено уголовное дело.