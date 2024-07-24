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SHOT: взрывное устройство заложили в машину, которая взорвалась в Москве

В автомобиль Land Cruiser, взорвавшийся во дворе в столице, было заложено взрывное устройство. По предварительным данным, случившееся стало покушением на убийство, сообщает SHOT.

Взрыв прозвучал утром 24 июля, когда 50-летний водитель сел во внедорожник, припаркованный у дома на улице Синявинской. Мужчине удалось выжить, у него оторвало обе ступни.

Пострадавшего на машине скорой помощи увезли в Боткинскую больницу. Ранение также получила пассажирка, ее госпитализировали.

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва автомобиля.