Уголовное дело возбудили по факту взрыва машины во дворе на севере Москвы
Фото - © Медиасток.рф
Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва автомобиля во дворе на севере столицы. На данный момент осматривают место происшествия, в ближайшее время назначат экспертизы, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.
Инцидент произошел 24 июля утром на улице Синявинской. В ходе происшествия пострадали владелец авто и пассажир.
По одной из версий, причиной взрыва могла быть попытка заказного убийства. Остальные обстоятельства происшествия неизвестны.
В столичной прокуратуре уточнили, что на месте ЧП работу правоохранительных органов координирует заместитель Головинского межрайонного прокурора Николай Ступкин. Прокуратура контролирует расследование дела.
Внутри салона машины находились мужчина и женщина.