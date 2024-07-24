Уголовное дело возбудили по факту взрыва машины во дворе на севере Москвы Происшествия сегодня в 08:52 Фото - © Медиасток.рф

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва автомобиля во дворе на севере столицы. На данный момент осматривают место происшествия, в ближайшее время назначат экспертизы, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.