Мужчина пострадал в результате взрыва машины во дворе на севере Москвы Происшествия сегодня в 07:48

Автомобиль Toyota Land Cruiser с людьми в салоне взорвалась на севере столицы. В результате происшествия мужчине оторвало ступни, сообщает Mash.

Внутри салона машины находились мужчина и женщина. Инцидент произошел утром 24 июля. Водителя, с чьей стороны случился взрыв, экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу. По одной из версий, причиной взрыва могла быть попытка заказного убийства. Остальные обстоятельства происшествия неизвестны.