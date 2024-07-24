Мужчина пострадал в результате взрыва машины во дворе на севере Москвы
Автомобиль Toyota Land Cruiser с людьми в салоне взорвалась на севере столицы. В результате происшествия мужчине оторвало ступни, сообщает Mash.
Внутри салона машины находились мужчина и женщина. Инцидент произошел утром 24 июля.
Водителя, с чьей стороны случился взрыв, экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу.
По одной из версий, причиной взрыва могла быть попытка заказного убийства. Остальные обстоятельства происшествия неизвестны.