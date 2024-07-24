Взорвавшийся в Москве внедорожник принадлежит офицеру Генштаба РФ

Владельцем автомобиля Toyota Land Cruiser, который сегодня утром взорвался в Москве, является офицер Генштаба ВС РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Собеседник агентства уточнил, что взрывное устройство находилось под водительским сиденьем.

Машина принадлежит полковнику, руководителю одного из подразделений Генштаба.

По словам источника, сейчас рассматриваются все возможные версии, в том числе об «украинском следе».

Утром 24 июля внедорожник Land Cruiser взорвался во дворе дома на улице Синявинской в Москве. Под иномарку ранее заложили взрывчатку. Мужчине, который находился в салоне, взрывом оторвало ступни. Кроме того, пострадала его жена. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.