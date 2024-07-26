Подорвавшийся в автомобиле офицер ВС РФ находится в тяжелом состоянии

Российский военнослужащий, который пострадал в результате подрыва внедорожника в Москве, находится в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС .

По данным источника из медицинских служб, мужчина был госпитализирован в одну из столичных больниц. Он пребывает в стабильном тяжелом состоянии. Медики оказывают офицеру всю необходимую помощь.

Кроме того, в больнице проходит лечение супруга военнослужащего, которая находилась с ним в день ЧП. Ее ранило осколками от взорвавшейся машины.

Взрыв в автомобиле Toyota Land Cruiser произошел в столице 24 июля. В результате инцидента пострадали военнослужащий РФ и его супруга.

Обвиняемый в подрыве машины Евгений Серебряков сбежал после совершения преступления в Турцию, но там его задержали. Отмечается, что подрывник мог работать по заданию украинских спецслужб.