Сильное ДТП с грузовиком произошло на снежной дороге у Зарайска

На дороге Зарайск-Луховицы в Подмосковье произошла дорожная авария с грузовиком, сообщает «Осторожно, Москва» .

На дороге машины стоят на аварийках по обочинам. Столкнулись грузовик и легковые автомобили, одна машина улетела в кювет.

На видео показано, что на месте аварии находятся пожарные, скорая помощь, полиция. Грузовик лежит в кювете, а легковое авто стоит на дороге, обе машины сильно разбиты.

СМИ пишут, что в ДТП погибли два человека.

Этой ночью Московский регион накрыл апрельский снегопад. Из-за непогоды в разных районах падают деревья, происходят аварии на дорогах.

Действует «оранжевый» уровень опасности из-за непогоды.

