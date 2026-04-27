Сильное ДТП с грузовиком произошло на снежной дороге у Зарайска
На дороге Зарайск-Луховицы в Подмосковье произошла дорожная авария с грузовиком, сообщает «Осторожно, Москва».
На дороге машины стоят на аварийках по обочинам. Столкнулись грузовик и легковые автомобили, одна машина улетела в кювет.
На видео показано, что на месте аварии находятся пожарные, скорая помощь, полиция. Грузовик лежит в кювете, а легковое авто стоит на дороге, обе машины сильно разбиты.
СМИ пишут, что в ДТП погибли два человека.
Этой ночью Московский регион накрыл апрельский снегопад. Из-за непогоды в разных районах падают деревья, происходят аварии на дорогах.
Действует «оранжевый» уровень опасности из-за непогоды.
