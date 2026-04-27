Сильно разбита и занесена снегом: иномарка попала в ДТП в Москве — фото

Фото - © Телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»

Иномарка сильно разбилась в ДТП в Москве

В столице на проспекте Андропова очевидцы заметили сильно разбитую иномарку, сообщает «ДТП и ЧП Москва и МО» .

На снимке видно, что машина сильно разбита, у нее открыты двери, рядом лежат трубы и куски смятого металла. Стекол в авто тоже нет. Оно стоит на дороге и занесено снегом.

Сама машина похожа на Toyota Mark II.

Этой ночью Московский регион накрыл апрельский снегопад. Из-за непогоды в разных районах падают деревья, случаются ДТП. Действует «оранжевый» уровень опасности.

