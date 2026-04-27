Пегов объяснил осторожность Samsung и Apple с инновациями

IT-эксперт Святослав Пегов заявил, что Samsung и Apple внедряют новые технологии только после проверки их безопасности и спроса, что позволяет сохранять высокие продажи, сообщает NEWS.ru .

IT-эксперт, директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов заявил, что крупные производители смартфонов избегают резких технологических скачков из-за высоких рисков и затрат.

«Думаю, медленное развитие инноваций Samsung и Apple является следствием целого ряда факторов. Во-первых, не все новое бывает востребованным. К примеру, китайцы сейчас активно внедряют кремний-углеродные батареи, обладающие большей плотностью и скоростью заряда. Однако данный тип имеет определенные недостатки, такие как низкая долговечность и повышенная опасность при высоких температурах. Samsung имеет печальный опыт экспериментирования с аккумуляторами, поэтому будет внедрять новые технологии только тогда, когда они докажут свою безопасность», — пояснил он.

Эксперт отметил, что с ростом компаний увеличиваются финансовые риски и замедляется принятие решений. Ошибка может привести к многомиллиардным убыткам, поэтому бренды предпочитают постепенные улучшения.

По словам Пегова, сильная репутация позволяет Apple и Samsung сохранять продажи даже на фоне критики. В то же время другие производители вынуждены искать нишевые решения, например развивать сегмент камерофонов. Внедрение же радикальных инноваций требует масштабной перестройки производства и не всегда оправдывает ожидания рынка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.