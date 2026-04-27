Политолог назвал возможных заказчиков стрельбы с Трампом

Политолог Константин Блохин предположил, что за стрельбой на ужине с Дональдом Трампом могли стоять представители Демократической партии США. По его мнению, инцидент способен повысить рейтинг президента, сообщает NEWS.ru .

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что представители Демократической партии США могли нанять Коула Аллена, подозреваемого в стрельбе во время торжественного ужина в Вашингтоне с участием Дональда Трампа.

«Я думаю, что стрельба в Вашингтоне пойдет Трампу только на пользу. Он становится жертвой со стороны элит глубинного государства. Инцидент повышает его рейтинг. До осенних выборов в Конгресс США еще много воды утечет. Рейтинг Трампа будет понижаться и повышаться. Кто стоял за организацией стрельбы? Надо дождаться официального расследования. То ли Аллен сам пошел на это, то ли по заказу кого-либо. Понятно, что он, условно говоря, симпатизировал Камале Харрис (ред. — экс-вице-президент США), демократам, поэтому можно предположить, что ниточки ведут к Демпартии или глубинному государству. Версия, что команда Трампа сама наняла этого мужчину, больше походит на теорию заговора», — сказал он.

Эксперт отметил, что окончательные выводы можно будет сделать только после официального расследования.

Ранее сообщалось, что Аллен критиковал Трампа за отказ от военной помощи Украине и публиковал соответствующие сообщения в социальных сетях. В апреле он также резко выступал против вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.