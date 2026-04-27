Политолог назвал возможных заказчиков стрельбы с Трампом
Политолог Константин Блохин предположил, что за стрельбой на ужине с Дональдом Трампом могли стоять представители Демократической партии США. По его мнению, инцидент способен повысить рейтинг президента, сообщает NEWS.ru.
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что представители Демократической партии США могли нанять Коула Аллена, подозреваемого в стрельбе во время торжественного ужина в Вашингтоне с участием Дональда Трампа.
«Я думаю, что стрельба в Вашингтоне пойдет Трампу только на пользу. Он становится жертвой со стороны элит глубинного государства. Инцидент повышает его рейтинг. До осенних выборов в Конгресс США еще много воды утечет. Рейтинг Трампа будет понижаться и повышаться. Кто стоял за организацией стрельбы? Надо дождаться официального расследования. То ли Аллен сам пошел на это, то ли по заказу кого-либо. Понятно, что он, условно говоря, симпатизировал Камале Харрис (ред. — экс-вице-президент США), демократам, поэтому можно предположить, что ниточки ведут к Демпартии или глубинному государству. Версия, что команда Трампа сама наняла этого мужчину, больше походит на теорию заговора», — сказал он.
Эксперт отметил, что окончательные выводы можно будет сделать только после официального расследования.
Ранее сообщалось, что Аллен критиковал Трампа за отказ от военной помощи Украине и публиковал соответствующие сообщения в социальных сетях. В апреле он также резко выступал против вице-президента США Джей Ди Вэнса.
