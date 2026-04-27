Эксперт заявил о неизбежном росте цен на такси

Основатель таксопарка Станислав Еговцев заявил, что цены на такси продолжат расти из‑за ограничений на автомобили, подорожания лизинга и увеличения расходов.

Он отметил, что прежняя экономическая модель такси перестала работать. По его словам, серьезное влияние оказал закон о локализации, который сократил список автомобилей, разрешенных для работы.

«Ломается сама экономика владения автомобилем. Раньше модель была простой: машина в лизинге, водитель платит аренду, остается понятная маржа. Сейчас эта логика перестает работать. Один из ключевых факторов — закон о локализации, который резко ограничил список автомобилей, которые можно использовать в такси. В результате значительная часть парка постепенно выбывает, а заменить эти машины непросто: выбор ограничен, а цены на новые автомобили высокие», — пояснил Станислав Еговцев в эфире радио Sputnik.

Дополнительное давление создает рост стоимости машин и лизинга.

«Государство стремится снижать ключевую ставку, и это, казалось бы, должно облегчать жизнь рынку: деньги дешевеют, лизинг становится доступнее. Но на практике эффект нивелируется ростом цен на автомобили. Снижение ставки разогревает экономику и подталкивает инфляцию, плюс увеличивается утилизационный сбор. В итоге машины дорожают быстрее, чем дешевеют деньги, и итоговый платеж по лизингу не уменьшается — а зачастую растет», — подчеркнул он.

Еговцев добавил, что выросли расходы на обслуживание, запчасти и ремонт, а часть машин простаивает.

«Работать в ноль или в минус, сокращать парк или повышать цены. Первый вариант не живет долго, второй уже происходит. Значит, третий становится неизбежным. Мы уже видим сокращение количества машин. <…> А дальше работает простая логика: меньше машин — выше цена», — заключил эксперт.

