В Нижнем Тагиле майские праздники пройдут с дождями

С 1 по 5 мая в Нижнем Тагиле ожидаются осадки и потепление до +17

В Нижнем Тагиле в начале мая установится теплая, но дождливая погода. Осадки ожидаются в большинство праздничных дней, сообщает tagilcity.ru .

30 апреля синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +11 градусов, ночью похолодает до +3. Ветер юго-западный, до восьми метров в секунду.

1 мая пройдет дождь при температуре +11 днем и +3 ночью. 2 мая станет прохладнее — до +9 градусов днем и +2 ночью, возможен небольшой дождь. 3 мая ожидается пасмурная погода и сильные осадки — до 13,3 мм. Температура составит +11 днем и +3 ночью, ветер северо-западный.

4 мая потеплеет до +16 градусов, ночью — до +4, вновь пройдет дождь. 5 мая температура повысится до +17 днем и +6 ночью, осадки составят около 2,8 мм, ветер северо-восточный до семи метров в секунду.

6 и 8 мая пройдут без осадков. Небольшие дожди вновь возможны 7 и 9 мая.

