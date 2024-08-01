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SHOT: стало известно об одном погибшем при взрыве газа в Нижнем Тагиле

Один человек погиб при взрыве бытового газа в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле, сообщает SHOT .

По информации пресс-службы МЧС России, спасатели достали из-под завалов еще одного человека. Он жив. На данный момент пострадавшими числятся 10 человек, из них пятеро — дети.

К месту происшествия прибыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области. Также в спасательной операции участвуют специалисты Уральского регионального поисково-спасательного отряда.

Всего задействована группировка из 170 человек и 45 единиц спецтехники. Также в готовность приведена авиация.

1 августа в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле взорвался газ. В результате один из подъездов обрушился, разрушены по меньшей мере 15 квартир.

По факту происшествия СУ СК России по Свердловской области возбудило уголовное дело. Местные жители рассказали, что за 15 минут до взрыва газа из соседнего здания жильцы выгнали неизвестных мужчин в форме газовой службы. Полиция проверяет эту информацию.