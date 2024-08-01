Перед взрывом газа в Нижнем Тагиле из соседнего дома прогнали лжегазовщиков

Местные жители рассказали, что за 15 минут до взрыва газа в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле из соседнего здания жильцы выгнали неизвестных мужчин в форме газовой службы, сообщает SHOT .

Лжегазовщики ходили по квартирам соседнего дома, якобы проверяли оборудование. В итоге одна из местных жительниц заподозрила неладное и прогнала мужчин.

Перед уходом один из них ударил по газовой трубе, а через 15 минут раздался взрыв. Полиция проверяет эту информацию. На данный момент известно, что официально на 1 августа никаких проверок не было запланировано. Настоящие газовщики тестировали оборудование месяц назад.

Взрыв бытового газа произошел 1 августа в Нижнем Тагиле. В результате полностью обрушился один из подъездов пятиэтажки.

По данным «Интерфакса», погибших нет, однако люди еще остаются под завалами. SHOT опубликовал предварительный список тех, кто пострадал во время обрушения двух подъездов после взрыва.

Воспитательница детского сада из Нижнего Тагила рассказала, что в момент взрыва газа в доме находились несколько ее воспитанников. По словам женщины, под завалами могли остаться 13-летний Саша, 7-летний Денис и 14-летняя Аня.