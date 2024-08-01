SHOT: как минимум 3 ребенка находятся под завалами в Нижнем Тагиле

Воспитательница детского сада из Нижнего Тагила рассказала, что в момент взрыва газа в доме находились несколько ее воспитанников, сообщает SHOT .

По словам женщины, под завалами могли остаться 13-летний Саша, 7-летний Денис и 14-летняя Аня. Родственники девочки уехали в деревню, а она была дома в момент ЧП. Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы. Детей ищут.

Ранее Саша, находящийся под завалами, смог связаться по телефону с мамой. Подросток сообщил, что у него зажаты ноги.

Спасателям уже удалось спасти 12-летнюю Камиллу, которая после обрушения дома смогла дозвониться до бабушки и сообщить, что она находится под завалами.

Кроме того, специалисты вытащили еще одного ребенка, которому 5 лет. Он находится в тяжелом состоянии. У него выявили синдром позиционного сдавливания.

По информации оперативных служб, место взрыва в пятиэтажном жилом доме находилось в одной из квартир на третьем этаже.